НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия развернет новые части после частичной мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
837 1
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия сформирует новые соединения и части для усиления защиты госграницы и создания «оперативной глубины» на направлениях специальной военной операции на Украине, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Будут сформированы несколько новых соединений и частей, которые в первую очередь будут предназначены для прикрытия государственной границы, а также для создания оперативной глубины на тех направлениях, где продолжается выполнение задач специальной военной операции», — приводит ТАСС слова депутата.

Картаполов напомнил, что «речь идет о призыве на военную службу чуть более 1% от общего состава военнообязанных в стране». Это военнообязанные, которые имеют востребованные военно-учетные специальности, боевой опыт и служили в вооруженных силах, уточнил депутат.

«Речь не идет о призыве срочников, студентов и других, кто имеет право не быть призванным по закону о мобилизации», — подчеркнул глава комитета.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, призыв не коснется студентов и военнослужащих-срочников, мобилизации подлежат только граждане, прошедшие военную службу и имеющие военно-учетную специальность.

Еще по теме
Минцифры опровергло рассылку повесток через «Госуслуги»
Можно ли выезжать за границу при объявлении мобилизации?
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации?
Секретный параграф есть в указе о частичной мобилизации
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кого призовут: что такое мобилизация?
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
Песня Харламова про санкции разошлась по соцсетям
Обсуждение (1)
О самом главном
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Четыре севших батарейки: что такое профессиональное выгорание
Зачем бросают горсть земли в могилу?
Любовь и месть: как понять кошку
Взломать человека: как работает социальная инженерия
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Все статьи
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Pahan1995

Ну что, диванные анаЛитики, эксперты и потреоты, настал ваш час! Теперь у вас есть отличная возможность...

scrubs2009

Ничего хорошего в этом нет, так и до самых простых дойдет инвалидов и больных в запасе, дело времени,...

pwacheslav

Не зря они недавно в Уголовном Кодексе сделали изменения. Если сопоставить логически все действия которые...

Killer1974

Надеюсь, на чиновников любого ранга, это тоже распространяется?