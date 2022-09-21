Россия развернет новые части после частичной мобилизации

Россия сформирует новые соединения и части для усиления защиты госграницы и создания «оперативной глубины» на направлениях специальной военной операции на Украине, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Будут сформированы несколько новых соединений и частей, которые в первую очередь будут предназначены для прикрытия государственной границы, а также для создания оперативной глубины на тех направлениях, где продолжается выполнение задач специальной военной операции», — приводит ТАСС слова депутата.

Картаполов напомнил, что «речь идет о призыве на военную службу чуть более 1% от общего состава военнообязанных в стране». Это военнообязанные, которые имеют востребованные военно-учетные специальности, боевой опыт и служили в вооруженных силах, уточнил депутат.

«Речь не идет о призыве срочников, студентов и других, кто имеет право не быть призванным по закону о мобилизации», — подчеркнул глава комитета.

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону СВО.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, призыв не коснется студентов и военнослужащих-срочников, мобилизации подлежат только граждане, прошедшие военную службу и имеющие военно-учетную специальность.