Секретный параграф есть в указе о частичной мобилизации

Пункт №7 оказался засекречен в «Указе о частичной мобилизации», подписанном президентом России Владимиром Путиным.

Путин в среду, 21 сентября, объявил в России частичную мобилизацию по предложению Генштаба и Минобороны.

В тексте указа, размещенном на сайте Кремля, нет пункта №7. Он есть в тексте документа, который опубликован на официальном портале правовой информации. Там указано, что этот пункт «для служебного пользования».

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По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, неопубликованный седьмой пункт указа президента о частичной мобилизации связан с количеством мобилизуемых.

Кого призовут при мобилизации

Решение о частичной мобилизации принято на фоне принятого накануне решения ДНР и ЛНР, а также пророссийских властей Херсонской и Запорожской областей Украины о проведении референдумов о присоединении к России. Они запланированы на 23–27 сентября.