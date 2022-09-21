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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Секретный параграф есть в указе о частичной мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Пункт №7 оказался засекречен в «Указе о частичной мобилизации», подписанном президентом России Владимиром Путиным.

Путин в среду, 21 сентября, объявил в России частичную мобилизацию по предложению Генштаба и Минобороны.

В тексте указа, размещенном на сайте Кремля, нет пункта №7. Он есть в тексте документа, который опубликован на официальном портале правовой информации. Там указано, что этот пункт «для служебного пользования».

Фото: © скриншот kremlin.ru

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, неопубликованный седьмой пункт указа президента о частичной мобилизации связан с количеством мобилизуемых.

Кого призовут при мобилизации

Решение о частичной мобилизации принято на фоне принятого накануне решения ДНР и ЛНР, а также пророссийских властей Херсонской и Запорожской областей Украины о проведении референдумов о присоединении к России. Они запланированы на 23–27 сентября.

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