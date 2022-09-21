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Забеременевшим участницам на «Доме-2» заплатят 10 миллионов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Ю»

Телепроект «Дом-2» установил новые правила, теперь за беременность на шоу будут платить от 1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба канала «Ю».

В новом сезоне «Дома-2» главной целью участников станет создание полноценной семьи. Первая пара, у которой получится завести ребенка, получит 1 миллион рублей. Последующие беременные — по 500 тысяч.

В финале сезона все молодые мамы будут побороться за 10 миллионов рублей, которое смогут потратить на воспитание детей.

Проект «Дом-2» выходит в эфир с 2004 года. За это время на проекте было создано несколько десятков семейных пар, на свет появилось 18 детей.

Новый сезон реалити-шоу «Дом-2» покажут на канале «Ю» с 17 октября в 22.00.

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