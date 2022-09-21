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Осудившим СВО режиссерам запретят снимать кино на бюджетные деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ralf Roletschek (talk) / GFDL 1.2

Законопроект, запрещающий некоторым режиссерам, продюсерам и актерам участвовать в кинопроизводстве с финансированием государства, внесли в Госдуму.

В пояснительной записке, опубликованной на сайте Госдумы, говорится об актерах, режиссерах и продюсерах, которые привлекались к ответственности «за дискредитацию армии и призывы к санкциям в отношении России».

«Считаем недопустимым, когда продюсеры, прокатчики или демонстраторы кино, получающие полное или частичное государственное финансирование на развитие своих проектов, при этом публично и массово пропагандируют свои антипатриотические действия, осуждают действия государственной власти и не поддерживают мирное население Донбасса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

15 сентября законопроект был направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по культуре.

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