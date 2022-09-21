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Бастрыкин раскритиковал следователей за дело о сносе стелы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин раскритиковал подчиненных в Новосибирске за то, что еще не привлечены к ответственности виновные в демонтаже стелы к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте ведомства.

Летом жители Новосибирска пожаловались, что стела к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне у ТРК «Ройял Парк» исчезла из-за строительства на этом месте гостиницы. По словам мэра Анатолия Локтя, стелу необходимо было реставрировать.

Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении стелы. После этого стелу застройщик экстренно вернул на прежнее место.

«Глава ведомства поручил незамедлительно решить вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к уголовной ответственности, отметив недопустимость небрежного отношения к памятникам воинской славы России», — говорится в сообщении.

Также Бастрыкин поручил подчиненным выяснить обстоятельства демонтажа и обеспечить реставрацию стелы.

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Killer1974

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pwacheslav

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mosquito__2010

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