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Банки Казахстана и Вьетнама приостановили прием карт «Мир»

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Банки стран, ранее принимавших карты «Мир», вслед за турецкими кредитными организациями стали отказываться от работы с российской платежной системой.

Турецкие банки DenizBank и Is Bankasi ранее объявили о приостановке работы с картами «Мир». Такое решение было принято на фоне заявлений о возможных санкциях минфина США в адрес зарубежных финансовых институтов, которые принимают российские карты.

В кол-центре вьетнамского BIDV «Известиям» сообщили, что больше не принимают карты российской платежной системы «Мир». По словам сотрудника банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы «Мир» в этом списке нет.

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В Народном банке Казахстана (Халык Банк) также перестали принимать карты «Мир». В его кол-центре пояснили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

На сайте платежной системы «Мир» на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт. В сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) от 20 апреля 2022 года перечислялось, что «пластик» принимался к оплате в восьми странах, в том числе во Вьетнаме и в Казахстане.

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