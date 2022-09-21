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Кадыров заявил о переходе к новой тактике на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о переходе российских бойцов к новой тактике спецоперации против украинских вооруженных формрований.  

«Переходим к новой тактике спецоперации <...>. Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником оперативного штаба Чеченской Республики по проведению СВО Магомедом Даудовым», — написал Кадыров во вторник в своем телеграм-канале

По его словам, новая тактика ведения боя превосходит все использованные ранее. «Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия», — отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил, что в результате активных действий со стороны бойцов спецназа «Ахмат» только за один день им удалось ликвидировать «около 200 человек живой силы противника, а также вражескую технику».

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