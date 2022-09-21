Кадыров заявил о переходе к новой тактике на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о переходе
российских бойцов к новой тактике спецоперации против украинских вооруженных формрований.
«Переходим к новой тактике спецоперации <...>. Больше
возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником
оперативного штаба Чеченской Республики по проведению СВО Магомедом Даудовым»,
— написал Кадыров во вторник в своем телеграм-канале
По его словам, новая тактика ведения боя превосходит все
использованные ранее. «Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя
последствиями нового плана возмездия», — отметил глава Чечни.
Ранее Кадыров сообщил, что в результате активных действий со
стороны бойцов спецназа «Ахмат» только за один день им удалось ликвидировать «около
200 человек живой силы противника, а также вражескую технику».