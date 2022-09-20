Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам на тему проведения референдумов о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.
Выступление может состояться уже 20 сентября, пишет РБК со
ссылкой на источники в Кремле. При этом конкретное содержание готовящегося заявления
источникам неизвестно, отмечает издание.
Дата обращения глава государства еще может быть скорректирована. Официальной информации о подготовке обращения Путина в данный момент нет.
Ранее стало известно, что ДНР и ЛНР проведут референдумы о вхождении в состав России в качестве субъекта федерации, провести их планируется 23-27 сентября. Соответствующие решения приняты Народными советами республик.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уже обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав федерации как можно быстрее.
scrubs2009Может Новосибирский Губернатор на передовую пойдет добровольцем, умник, жим жим штанах сидит, всех готов...
mosquito__2010Чувствую по зиме адекватных и думающих в Европе поприбавится.
masikiОн пускай в тылу остается,сынок его пусть идет )))
scrubs2009Я живу всю жизнь в своей стране, мне за тридцать, я сам выучился, сам работаю, содержу семью, плачу налоги,...