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Путин выступит с обращением к россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам на тему проведения референдумов о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

Выступление может состояться уже 20 сентября, пишет РБК со ссылкой на источники в Кремле. При этом конкретное содержание готовящегося заявления источникам неизвестно, отмечает издание.

Дата обращения глава государства еще может быть скорректирована. Официальной информации о подготовке обращения Путина в данный момент нет.

Ранее стало известно, что ДНР и ЛНР проведут референдумы о вхождении в состав России в качестве субъекта федерации, провести их планируется 23-27 сентября. Соответствующие решения приняты Народными советами республик.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уже обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав федерации как можно быстрее.

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scrubs2009

Может Новосибирский Губернатор на передовую пойдет добровольцем, умник, жим жим штанах сидит, всех готов...

mosquito__2010

Чувствую по зиме адекватных и думающих в Европе поприбавится.

masiki

Он пускай в тылу остается,сынок его пусть идет )))

scrubs2009

Я живу всю жизнь в своей стране, мне за тридцать, я сам выучился, сам работаю, содержу семью, плачу налоги,...