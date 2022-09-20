Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам на тему проведения референдумов о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

Выступление может состояться уже 20 сентября, пишет РБК со ссылкой на источники в Кремле. При этом конкретное содержание готовящегося заявления источникам неизвестно, отмечает издание.



Дата обращения глава государства еще может быть скорректирована. Официальной информации о подготовке обращения Путина в данный момент нет.

Ранее стало известно, что ДНР и ЛНР проведут референдумы о вхождении в состав России в качестве субъекта федерации, провести их планируется 23-27 сентября. Соответствующие решения приняты Народными советами республик.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин уже обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав федерации как можно быстрее.