Сборная России по футболу осталась без жеребьевки на Евро-2024

Сборная России по футболу не сыграет в отборочном этапе к Евро-2024, страну не допустили до жеребьевки, сообщил Российский футбольный союз.
Жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года пройдет 9 октября во Франкфурте. Но сборная России не примет в ней участие.
«Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления"», — говорится в сообщении РФС.
Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции.
Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.
scrubs2009Может Новосибирский Губернатор на передовую пойдет добровольцем, умник, жим жим штанах сидит, всех готов...
mosquito__2010Чувствую по зиме адекватных и думающих в Европе поприбавится.
masikiОн пускай в тылу остается,сынок его пусть идет )))
scrubs2009Я живу всю жизнь в своей стране, мне за тридцать, я сам выучился, сам работаю, содержу семью, плачу налоги,...