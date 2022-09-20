НАВЕРХ

Сборная России по футболу осталась без жеребьевки на Евро-2024

Источник:
Sibnet.ru
366 1
Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России по футболу не сыграет в отборочном этапе к Евро-2024, страну не допустили до жеребьевки, сообщил Российский футбольный союз.

Жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года пройдет 9 октября во Франкфурте. Но сборная России не примет в ней участие.

«Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления"», — говорится в сообщении РФС.

Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции.

Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.

Еще по теме
Назван самый высокооплачиваемый футболист мира
Футболисту Педриньо в России запретили играть под своим именем
Кокорин забил впервые за 655 дней
Украина потребовала отстранить Россию от жеребьевки на Евро-2024
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
info.sibnet.ru
Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст
16.09.2022 15:36
info.sibnet.ru
Дочь главы ОКР бросила уехавшего в США саблиста
06.09.2022 10:48
info.sibnet.ru
Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка получила гражданство Польши
30.08.2022 16:06
Девушка дня
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин выступит с обращением к россиянам
Республики Донбасса одновременно проведут референдумы
Госдума ввела в УК понятие «мобилизация» и «военное время»
Сборная России по футболу осталась без жеребьевки на Евро-2024
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

scrubs2009

Может Новосибирский Губернатор на передовую пойдет добровольцем, умник, жим жим штанах сидит, всех готов...

mosquito__2010

Чувствую по зиме адекватных и думающих в Европе поприбавится.

masiki

Он пускай в тылу остается,сынок его пусть идет )))

scrubs2009

Я живу всю жизнь в своей стране, мне за тридцать, я сам выучился, сам работаю, содержу семью, плачу налоги,...