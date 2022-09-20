Сборная России по футболу осталась без жеребьевки на Евро-2024

Сборная России по футболу не сыграет в отборочном этапе к Евро-2024, страну не допустили до жеребьевки, сообщил Российский футбольный союз.

Жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года пройдет 9 октября во Франкфурте. Но сборная России не примет в ней участие.

«Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления"», — говорится в сообщении РФС.

Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции.

Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.