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PepsiCo прекратила производство напитков в России

Источник:
Reuters
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Фото: JeepersMedia / Attribution License

PepsiCo полностью прекратила производство напитков Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda в России, сообщил представитель компании.

«Все концентраты для изготовления напитков закончились в России, и производство остановилось», — заявил Reuters представитель PepsiCo через шесть месяцев после того, как компания заявила об уходе из России.

Reuters посетило десятки супермаркетов, розничных магазинов и спортивных залов в Москве и за ее пределами и обнаружило банки и бутылки с продукцией Pepsi с датами производства в июле и августе.

PepsiCo в марте 2022 года сообщила, что приостанавливает в России продажу напитков, а также рекламную деятельность из-за специальной военной операции на Украине.

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Экономика #Торговля #Санкции
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