Полвека спустя: Россия вернется на Луну

Запуск аппарата «Луна-25» должен дать старт российской лунной программе. Полет запланировали еще в 2015 году, но многократно переносили. Теперь запуск миссии должен состояться в июле 2023 года. Последний раз отечественный аппарат летал на Луну в далеком 1976 году.

В 1966 году советская станция «Луна-9» первой совершила мягкую посадку на поверхность спутника Земли. Началось освоение Луны. В 1969 году американский «Аполлон 11» впервые высадил на ее поверхность людей.

В 1970-м «Луна-16» в автоматическом режиме добыла и доставила на Землю образцы лунного грунта. В том же году на спутник Земли сел советский «Луноход-1» и почти год успешно колесил по лунной поверхности. Но в 1976-м США и СССР свернули лунные программы. Последним там побывал отечественный аппарат «Луна-24».

Российская лунная программа разделена на три этапа. На первом — планируется отправить несколько аппаратов «Луна». В рамках второго этапа должны высадиться космонавты, а на окололунной орбите — появиться спутники связи. На заключительном этапе предполагается построить лунную базу.

В XXI веке человечество вернулось к освоению лунного пространства. Но многие технологии были утрачены, и пришлось начинать заново. Дальше всех ушли китайцы. Они отправили на Луну уже пять аппаратов. Последний — «Чанъэ-5» — в 2020-м доставил пробы реголита.

США пообещали вновь высадить людей на поверхность Луны. NASA сейчас активно работает над программой «Артемида», на финальном этапе предусматривающей создание обитаемой лунной базы.

«Луна-25»

Запуск «Луны-25» должен состояться в июле 2023 года, сообщил ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. По его словам, причиной последней отсрочки старта стало опасение разработчика — НПО имени Лавочкина — в том, что «не устранены некоторые риски».

Речь идет о приборе, необходимом для мягкой посадки станции, — доплеровском измерителе скорости и дальности (ДИСС). Он был признан не полностью соответствующим требованиям по точности. Его разработчик пообещал провести дополнительные испытания на местности, соответствующей лунной поверхности.

Несмотря на космическую близость, Луна коварна. Например, в 2019-м при заходе на посадку среди кратеров Манцини и Шомбергер разбился индийский спускаемый аппарат «Викрам» с луноходом «Чандраян-2».

Схема полета российского аппарата «Луна-25» Фото: © НПО имени Лавочкина

Район посадки «Луны-25» выбрали так, чтобы минимизировать риски. К северу от кратера Богуславский нашли плоский участок — своего рода естественный аэродром 30 на 15 километров. Но аппарат будет садиться в автоматическом режиме, поэтому так важная корректная работа ДИСС для мягкого прилунения.

«Мы должны обеспечить автоматическую посадку так, чтобы единственный риск, который мы можем допустить, это если булыжник вдруг окажется в том месте, где должна находиться одна из лап аппарата. Это природный риск. Технического риска не должно быть, мы должны его максимально избежать», — пояснил Митрофанов.

Цель миссии

Ученые говорят, что миссия «Луны-25» позволит по-новому взглянуть на перспективы освоения Солнечной системы, понять механизмы зарождения планет, появления воды и, следовательно, жизни на Земле.

«Чтобы делать науку, надо летать на своих аппаратах», — уверен Митрофанов. На новой «Луне» предстоит отработать новые двигатели, бортовую аппаратуру, тепловой режим, системы безопасности для будущих российских лунных станций.

«Но главный интерес — вода. С учетом технических ограничений и научных требований выбрали высокоширотный южный район к северу от кратера Богуславский, где, согласно моделям, могут быть запасы водяного льда. Никто еще там не садился. Это первая полярная миссия», — подчеркнул ученый.