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Пугачева стала героем мемов после высказывания об иноагентах

Источник:
Sibnet.ru
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Алла Пугачева, попросившая признать ее вслед за мужем иноагентом, превратилась в героя мемов. В Сети ее представили любящей женщиной.

Мемы про Пугачеву связаны с ее песнями и верностью Максиму Галкину. Например, к хиту Примадонны «Позови меня с собой» добавили «Позови меня с собой в иноагенты».

16 сентября Максима Галкина признали иноагентом. Спустя несколько дней Алла Пугачева публично обратилась к Минюсту России с просьбой зачислить ее в ряды иноагентов «любимой страны».

Позиция Пугачевой вызвала большой резонанс в Сети. Некоторые представители творческой элиты ее поддержали, например, Юлия Высоцкая, Ксения Собчак, Дмитрий Губерниев, украинская певица Светлана Лобода. Против Примадонны высказались Тимати, Борис Корчевников, Мария Шукшина.

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