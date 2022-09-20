Медведя Диксона будут реабилитировать с помощью бревна

Зоологи положили бревно в вольер белого медведя Диксона, это один из инструментов реабилитации зверя, который не может двигать задними лапами, сообщила в телеграм-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Медведя с огнестрельным ранением нашли в возле домов на острове Диксон. Сначала считалось, что это медведица, но затем ветеринары установили, что это самец. Его назвали Диксон.

Медведю сделали КТ и МРТ, установили, что возможно, его сбила машина. Правоохранительные органы Красноярского края разбираются в произошедшем с медведем — выявляют участников и степень их вины.

«Зоологи поместили в вольер для медведя небольшое бревно. Пока он к нему принюхивается и осматривает, но в дальнейшем, по плану специалистов, Диксон должен научиться через него переползать. Таким образом он будет поддерживать мышечный тонус», — сказала Акулова.

Ранее ректор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина Сергей Позябин вынес вердикт: несмотря на то, что медведь наполовину парализован, специалисты постараются обеспечить ему максимально комфортную жизнь.

Зоопарку предстоит перестроить вольер для медведя таким образом, чтобы он мог регулярно выполнять все предписанные врачами упражнения. Оборудуем ему бассейн, добавим снег. Сделаем все возможное, чтобы мишка приблизился к естественным условиям обитания и восстанавливался в комфорте.