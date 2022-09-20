Американские iPhone 14 остались без связи в России

Ввезенные из Америки в Россию iPhone 14 остались без связи из-за того, что смартфоны не поддерживают отечественных операторов eSim. Проблему устранят в ближайшие дни.

Американские устройства отказываются работать со всеми eSim, кроме Tele2. Необходимые изменения в программное обеспечение внесут в ближайшие дни, но пока ввезенные iPhone 14 останутся без связи, сообщает «Код Дурова» со ссылкой на анонимный источник в «большой тройке» операторов.

Еще один источник издания подтвердил наличие проблемы. Он сообщил, что неполадки возникли на стороне поставщика услуг eSim и их могут устранить уже к полуночи.

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eSim — технология, позволяющая обходиться без SIM-карты. Данные записываются в специальный чип на смартфоне, что избавляет от необходимости приобретать и устанавливать классическую SIM. Это позволяет освободить место внутри смартфона и подключать к сотовой сети миниатюрные устройства.