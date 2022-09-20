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Обязаны ли школьники посещать «Разговоры о важном»?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Школьная программа пополнилась уроком «Разговоры о важном». Патриотический классный час тут же вызвал недовольство и опасения многих родителей. Что рассказывают детям на новом уроке и насколько обязательны «Разговоры о важном» для посещения?

Что изучают

«Разговоры о важном» — это внеурочные занятия. На них дети обсуждают историю и культуру России, ее место в мире.

«Важно знать историю своей страны, родного края, приобщаться к богатой культуре и наследию. На развитие этих знаний в первую очередь направлены внеурочные занятия "Разговоры о важном"», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

На специальном сайте размещен комплект методических материалов, которые учителя смогут использовать на таких занятиях. Например, 19 сентября прошел урок про 165-летие со дня рождения Константина Циолковского. А на следующей неделе школьникам расскажут о дне пожилого человека.

В методических рекомендациях есть текстовая часть для учеников разного возраста, видео, презентация и онлайн-викторины по теме. 

При этом методические комплекты только рекомендуются учителям. Педагоги вправе их не использовать или дополнять уроки по своему усмотрению.

Например, в уроке про Циолковского для 3-4 классов в заключении занятия учитель может предложить ребятам творческое задание: нарисовать рисунок «Каким я вижу космос» или сделать открытку, посвященную празднику, связанному с космосом.

Будут ли говорить про СВО

Большой резонанс в обществе вызвал вопрос, будут ли на уроках «Разговоры о важном» рассказывать об Украине и специальной военной операции.

Сначала в планах на сайте занятий опубликовали данные, что на 12 сентября запланирован урок, посвященный патриотизму и специальной военной операции. Но затем СМИ сообщили, что материалы удалены.

«Кто-то говорил, СВО исключили. Ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания по специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года», — объяснил затем Кравцов.

До этого он также говорил, что школьникам расскажут о причинах и задачах проведения спецоперации, чтобы они не поддавались «дезинформации».

Можно ли пропускать «Разговоры о важном»

Дети не получают оценки и домашние занятия. Успеваемость по дисциплине никак не оценивается. По сути, это что-то вроде факультатива или классного часа. Однако, по рекомендациям, школы должны проводить эти занятия первым уроком в понедельник.

Но хотя ученики сходили уже на три таких классных часа, родители еще не поняли, насколько это обязательный предмет.

Поэтому Минпросвещения решило разъяснить ряд моментов. Так, ведомство сообщило, что «Разговоры о важном» не нарушают СанПин, так как дети не приходят в школу раньше. Также они укладываются в объем внеурочной деятельности.

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Напрямую Минпросвещения не написало, что все школьники обязаны ходить на «Разговоры о важном». Но косвенно в объяснении говорится как раз об этом.

«В соответствии с ФГОС общего образования внеурочная деятельность является частью образовательных программ. Обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия», — говорится в министерства.

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