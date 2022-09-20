Ивлеева высмеяла Бузову поцелуем с Элджеем

Блогер Настя Ивлеева сначала публично поцеловалась с бывшим мужем Элджеем, а потом посмеялась над Ольгой Бузовой умением дружить с бывшими.
Ивлеева уже долгое время интригует поклонников личной жизнью. После развода с рэпером Элджеем она начала выкладывать в соцсети общие фотографии и видео с бывшим супругом, где они приятно проводят время.
Последней провокацией стал поцелуй девушки с рэпером на концерте. Ивлева находилась с Элджеем на одной сцене, и под песню «360» пара начала целоваться, вызвав бурный восторг в зрительном зале. После этого блогер иронично пояснила, зачем состоялся поцелуй.
«На самом деле это все прогрев к моему авторскому курсу "Как остаться с бывшим друзьями". Ахахахаха. Бузеныш уже внесла предоплату», — написала Ивлеева.
scrubs2009Может Новосибирский Губернатор на передовую пойдет добровольцем, умник, жим жим штанах сидит, всех готов...
УдавиковПоклонники будут поклонятся пока лбы не порасшибают, Пугачёва - это только голос, как личность она всегда...
masikiОн пускай в тылу остается,сынок его пусть идет )))
Nik3316При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.... ахахахаха какое совпадение))))))))