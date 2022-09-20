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Ивлеева высмеяла Бузову поцелуем с Элджеем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Блогер Настя Ивлеева сначала публично поцеловалась с бывшим мужем Элджеем, а потом посмеялась над Ольгой Бузовой умением дружить с бывшими.

Ивлеева уже долгое время интригует поклонников личной жизнью. После развода с рэпером Элджеем она начала выкладывать в соцсети общие фотографии и видео с бывшим супругом, где они приятно проводят время.

Последней провокацией стал поцелуй девушки с рэпером на концерте. Ивлева находилась с Элджеем на одной сцене, и под песню «360» пара начала целоваться, вызвав бурный восторг в зрительном зале. После этого блогер иронично пояснила, зачем состоялся поцелуй.

«На самом деле это все прогрев к моему авторскому курсу "Как остаться с бывшим друзьями". Ахахахаха. Бузеныш уже внесла предоплату», — написала Ивлеева.

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Топ комментариев

scrubs2009

Может Новосибирский Губернатор на передовую пойдет добровольцем, умник, жим жим штанах сидит, всех готов...

Удавиков

Поклонники будут поклонятся пока лбы не порасшибают, Пугачёва - это только голос, как личность она всегда...

masiki

Он пускай в тылу остается,сынок его пусть идет )))

Nik3316

При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.... ахахахаха какое совпадение))))))))