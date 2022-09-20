Президент России Владимир Путин хочет как можно быстрее закончить конфликт на Украине, Киеву следует достичь понимания с Москвой, чтобы боевые действия прекратились, заявил турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган.

Турецкий лидер сказал, что провел с Путиным всесторонние переговоры в Узбекистане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, во время которых понял его стремление. По его словам, стороны достигли соглашений об обмене пленными.

«Это, конечно, хорошие события, но Украина должна быть в одном понимании с Россией», — приводит РБК слова Эрдогана, сказанные им в интервью турецким СМИ.

Он также прокомментировал стремление Турции стать членом ШОС. Эрдоган отметил, что Анкара вправе самой выбирать, к кому присоединяться. Он напомнил, что Евросоюз в течение 52 лет «откладывал» вступление Турции в свой состав.

«И когда мы ведем эти переговоры, мы не собираемся отчитываться перед Евросоюзом», — подчеркнул Эрдоган.