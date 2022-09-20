Объявлена дата премьеры нового шоу «Малахов»

Авторская программа «Малахов» будет выходить на канале «Россия» с 26 сентября в 16.30, сообщила пресс-служба телеканала.

В новой программе ведущего Андрея Малахова в студию будут приходить гости со своими жизненными историями.

Создатели проекта не уточняют, будут ли гостями обычные люди или знаменитости. Зрителям обещают показать душевные истории, которые трогают сердца людей.

Программа «Малахов» будет выходить с понедельника по пятницу в 16.30 на канале «Россия».