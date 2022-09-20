Губернатор Севастополя призвал к референдумам в Донбассе

Референдумы о воссоединении с Россией в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской области должны пройти как можно быстрее, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Донбасса и Народному совету ДНР с просьбой немедленно провести референдумы по вопросу о вхождении в состав России.

«Поддерживаю это решение и считаю, что чем раньше это произойдет — тем лучше! Люди и так ждали этого больше восьми лет», — написал Развожаев в своем telegram-канале.

По его словам, киевский режим сейчас в истерике пытается запугать жителей Донбасса и других освобожденных территорий, однако «это все бессмысленно».

«Люди просто хотят жить в мире. <…> Надо быстрее завершить все юридические процедуры, чтобы измученные люди наконец-то получили спокойствие. Мы — один народ!» — отметил Развожаев.