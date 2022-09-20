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Губернатор Севастополя призвал к референдумам в Донбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба

Референдумы о воссоединении с Россией в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской области должны пройти как можно быстрее, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Донбасса и Народному совету ДНР с просьбой немедленно провести референдумы по вопросу о вхождении в состав России.

«Поддерживаю это решение и считаю, что чем раньше это произойдет — тем лучше! Люди и так ждали этого больше восьми лет», — написал Развожаев в своем telegram-канале.

По его словам, киевский режим сейчас в истерике пытается запугать жителей Донбасса и других освобожденных территорий, однако «это все бессмысленно».

«Люди просто хотят жить в мире. <…> Надо быстрее завершить все юридические процедуры, чтобы измученные люди наконец-то получили спокойствие. Мы — один народ!» — отметил Развожаев.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

scrubs2009

Может Новосибирский Губернатор на передовую пойдет добровольцем, умник, жим жим штанах сидит, всех готов...

Удавиков

Поклонники будут поклонятся пока лбы не порасшибают, Пугачёва - это только голос, как личность она всегда...

masiki

Он пускай в тылу остается,сынок его пусть идет )))

Nik3316

При этом сам ущерб оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.... ахахахаха какое совпадение))))))))