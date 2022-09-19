Президент США посмеялся на похоронах королевы Елизаветы II

Президент США Джо Байдена посмеялся во время похорон королевы Великобритании Елизаветы II, соответствующее видео появилось в Сети.

Американский лидер во время отпевания британской королевы пообщался с одним из присутствующих на церемонии должностных лиц. Рядом с ним находилась его супруга Джилл Байден.

Журналисты обратили внимание, что Байден улыбался во время общения и даже засмеялся в ответ на реплику собеседника, передает Reuters. При этом причины такой реакции президента США остались неизвестными.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце, грубо нарушив установленные правила публичного прощания с монархом.

Церемония похорон королевы Великобритании Елизаветы II завершилась 19 сентября. За гробом в похоронной процессии шли король Карл III вместе с братьями и сестрой — принцами Эндрю и Эдвардом и принцессой Анной.