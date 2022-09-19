Защищенный смартфон станет самым громким в мире

Известный производитель Ulefone выпустит защищенный смартфон Power Armor 16 Pro. Производитель уверяет, что новинка станет самым громким телефоном в мире.

Смартфон получит огромный динамик, способный выдавать звук громкостью до 122 децибел. По замыслу разработчиков, такое устройство можно будет использовать для привлечения внимания в экстренной ситуации.

Power Armor 16 Pro успешно прошел сертификацию по стандартам IP68/69K и MIL-STD-810G, что гарантирует устойчивость к пыли, воде, экстремальным температурам, ударам и другим механическим воздействиям.

Что касается аппаратной части, то в качестве «сердца» смартфона выступит процессор MediaTek Helio P22. Аппарат также получит 5,93-дюймовый IPS-экран и мощный аккумулятор емкостью 9600 мАч. Стоимость новинки будет объявлена позже.

Считается, что звук громкостью выше 110 децибел может представлять угрозу для здоровья. В частности, воздействие звука громкостью 120 децибел вызывает боль в ушах. Например, взлетающий в нескольких метрах от человека вертолет создает шум на уровне 110 децибел.