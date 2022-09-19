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Криптовалюта Ethereum получила доступные для майнинга версии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ivan Radic / Attribution License

После перехода сети Ethereum на протокол Proof-of-Stake пользователи запустили две версии эфира, которые базируются на прежнем алгоритме Proof-of-Work, использующем классический майнинг на видеокартах.

В настоящее время между собой конкурируют ETHPoW и EthereumFair. По объемам транзакций лидером пока является ETHPoW — более 1,7 миллиарда и порядка 86 миллионов адресов. У EthereumFair 6,7 миллиона транзакций и 1,8 миллиона адресов.

При этом стоимость токенов альтернативного эфира примерно одинакова — 5-6 долларов. Эксперты предполагают, что в ближайшее время могут появиться новые форки Ethereum, доступные для майнинга.

Что касается Ethereum, то вторая по популярности криптовалюта в мире после остановки майнинга в связи с переходом на Proof-of-Stake чувствует себя не очень хорошо — стоимость токена уже упала с 1600 долларов до 1300 долларов.

Впрочем, дешевеют и все остальные криптовалюты — так, биткоин за последнюю неделю потерял 15% стоимости, за одну монету теперь дают порядка 18500 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка опустилась до 900 миллиардов долларов.

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