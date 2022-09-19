Сибирячки вошли в топ‑20 конкурса журнала MAXIM

Зрители путем голосования выбрали 100 сексуальных девушек на конкурсе «Miss MAXIM», в двадцатку самых горячих попали жительницы Новосибирска и Красноярска.

На первом месте оказалась жительница Екатеринбурга Алена Калинина. Также в первых двух десятков в основном были девушки из Москвы, Уфы и Екатеринбурга.

Сибирячки смогли прорваться только во второй десяток. 27-летняя Полина Игнатьева из Новосибирска оказалась на 15 месте. 18 строчку заняла 25-летняя Тома Ефремова из Красноярска.

С 30 сентября по 2 октября девушек с лучшим рейтингом редакция пригласит в Москву на профессиональный фотокастинг. Прямые трансляции будут проводиться в аккаунте журнала «ВКонтакте».

По результатам фотокастинга выберут десять финалисток. Они станут главными претендентками на победу в конкурсе.