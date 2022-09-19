Сибирячки вошли в топ‑20 конкурса журнала MAXIM

Зрители путем голосования выбрали 100 сексуальных девушек на конкурсе «Miss MAXIM», в двадцатку самых горячих попали жительницы Новосибирска и Красноярска.
На первом месте оказалась жительница Екатеринбурга Алена
Калинина. Также в первых двух десятков в основном были девушки из Москвы, Уфы и
Екатеринбурга.
Сибирячки смогли прорваться только во второй десяток. 27-летняя
Полина Игнатьева из Новосибирска оказалась на 15 месте. 18 строчку заняла 25-летняя Тома
Ефремова из Красноярска.
С 30 сентября по 2 октября девушек с лучшим рейтингом
редакция пригласит в Москву на профессиональный фотокастинг. Прямые трансляции
будут проводиться в аккаунте журнала «ВКонтакте».
По результатам фотокастинга выберут десять финалисток. Они
станут главными претендентками на победу в конкурсе.