Президент Армении разозлил англичан на похоронах королевы Елизаветы II

Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце, грубо нарушив установленные правила публичного прощания с монархом.

Согласно правилам, гости церемонии не могли фотографироваться в здании лондонского дворца. Опубликованный снимок вызвал возмущение англичан, пишет издание The Sun. Отмечается, что инцидент стал первым случаем нарушения запрета на фотосъемку в ходе прощания с королевой.

На фотографии президент Армении стоит в очереди к гробу с королевой, а в это время его фотографирует помощник. Лидеры иностранных государств прощались с Елизаветой II отдельно, для них был открыт отдельный вход во дворец.

Гроб с телом Елизаветы II был выставлен в Вестминстерском холле. Траурная церемония публичного прощания с королевой началась 14 сентября и завершилась 19 сентября.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал ее старший сын принц Чарльз, взявший имя Карл III.