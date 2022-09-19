НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент Армении разозлил англичан на похоронах королевы Елизаветы II

Источник:
The Sun
376 0
Фото: Giorgi Abdaladze / CC BY-SA 4.0

Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце, грубо нарушив установленные правила публичного прощания с монархом.

Согласно правилам, гости церемонии не могли фотографироваться в здании лондонского дворца. Опубликованный снимок вызвал возмущение англичан, пишет издание The Sun. Отмечается, что инцидент стал первым случаем нарушения запрета на фотосъемку в ходе прощания с королевой.

На фотографии президент Армении стоит в очереди к гробу с королевой, а в это время его фотографирует помощник. Лидеры иностранных государств прощались с Елизаветой II отдельно, для них был открыт отдельный вход во дворец.

Гроб с телом Елизаветы II был выставлен в Вестминстерском холле. Траурная церемония публичного прощания с королевой началась 14 сентября и завершилась 19 сентября.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал ее старший сын принц Чарльз, взявший имя Карл III.

Еще по теме
Генсек ООН призвал Европу не мешать экспорту удобрений из России
Страны Балтии и Польша закрыли въезд россиянам с турвизами
Клинтон рассказал о разговоре с Ельциным о членстве России в НАТО
Байден заявил, что США защитят Тайвань от Китая
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
72
Байден пригрозил России за применение ядерного оружия
54
Путин пожелал «как можно быстрее» завершить конфликт на Украине
41
Путин и Шольц проговорили полтора часа
34
США разозлила низкая эффективность санкций против России
32
Кадыров выступил за введение военного положения