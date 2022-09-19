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Генсек ООН призвал Европу не мешать экспорту удобрений из России

Источник:
РИА Новости
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Фото: European Parliament from EU / CC BY 2.0

Генсек ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость обеспечить свободный экспорт российских удобрений, скопившихся в морских портах, через Европу.

«Прежде всего мы должны обеспечить свободный экспорт российских удобрений через Европу», — сказал Гутерриш в интервью РИА Новости.

Генсек ООН отметил, что если Россия захочет бесплатно предоставить удобрения развивающимся странам, то Всемирная продовольственная программа сможет осуществить это желание.

Президент Владимир Путин в пятницу, сообщил, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тон российских удобрений. Причиной этому являются западные санкции. По его словам, Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам и проинформировал об этом Гутерриша.

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