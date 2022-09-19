Microsoft прекратит поддержку более 20% Windows 10

Microsoft предупредила о прекращении поддержки Windows 10 21H1 13 декабря 2022 года. Пользователям рекомендовали перейти на 21H2 или обновиться до Windows 11.

Прекратится поддержка всех версий Windows 10 21H1, сообщается на сайте Microsoft. Системы сохранят работоспособность, но не будут получать обновления, а в случае обращения в поддержку, пользователю порекомендуют обновиться до более новых версий операционной системы.

Windows 10 21H1 имеет довольно много пользователей. По данным сети продвижения Microsoft AdDuplex за июнь 2022 года, эта версия установлена у 21% обладателей Windows. Многие юзеры смогут получить обновление автоматически и нужно будет просто согласиться с их установкой.

Процесс миграции на более новую Windows 10 не вызовет трудностей и будет похож на классическое ежемесячное обновление. Версия 21H2 существенно не отличается от предшественника и имеет те же системные требования, так что это не повлияет на работоспособность программ.

Обновление Windows 11 заблокировало вход в систему

Поддержка Windows 10 планируется до 14 октября 2025 года. Microsoft занимается подготовкой следующего обновления — 22H2, на него можно перейти уже сейчас.