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Песня Харламова про санкции разошлась по соцсетям

Источник:
Sibnet.ru
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Резидент Comedy Club Гарик Харламов исполнил новую юмористическую песню про санкции Запада в адрес Россию. Видео выступления разлетелось по соцсетям.

В короткой ироничной песне Харламов рассуждал о том, как Россия будет выживать после введенных санкций. Например, если из страны уйдет KFC, то «мы будем жарить ласточек».

«А вы тысячу раз не слушали нас, просто заплатили бы рублями за газ. А еще скоро наступит зима. Салют, Литва», — спел Харламов на мотив песни «Салют, Вера» Валерия Меладзе.


Литва отказалась от получения российского газа в начале апреля после решения не подчиняться требованиям Москвы использовать новый формат расчета за поставки в рублях.

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