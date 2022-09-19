Глава АвтоВАЗа увидел три причины пересесть на Lada

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов перечислил три причины, почему автолюбители должны пересесть на марку Lada, главное, что это максимально адаптированная для страны машина.

«Во-первых, Lada — это качественный и максимально адаптированный для России автомобиль, отвечающий по своим потребительским качествам (набору опций и комплектаций) всем современным трендам», — сказал Соколов в интервью РИА Новости.

Во-вторых, это — легендарный автомобиль, производимый флагманом отечественного автомобилестроения: заводом, которому уже более полувека. А в-третьих, это — автомобиль, который устремлен в будущее.

По его словам, АвтоВАЗ готов к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно наращивают долю на российском авторынке.

Продажи Lada побили исторические рекорды нового времени, отметил Соколов. В августе продажи нарастила долю на авторынке до 40%, когда как раньше занимала долю в 20-25%.