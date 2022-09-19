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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава АвтоВАЗа увидел три причины пересесть на Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов перечислил три причины, почему автолюбители должны пересесть на марку Lada, главное, что это максимально адаптированная для страны машина.

«Во-первых, Lada — это качественный и максимально адаптированный для России автомобиль, отвечающий по своим потребительским качествам (набору опций и комплектаций) всем современным трендам», — сказал Соколов в интервью РИА Новости.

Во-вторых, это — легендарный автомобиль, производимый флагманом отечественного автомобилестроения: заводом, которому уже более полувека. А в-третьих, это — автомобиль, который устремлен в будущее. 

По его словам, АвтоВАЗ готов к конкуренции с китайскими брендами, которые сейчас активно наращивают долю на российском авторынке.

Продажи Lada побили исторические рекорды нового времени, отметил Соколов. В августе продажи нарастила долю на авторынке до 40%, когда как раньше занимала долю в 20-25%.

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