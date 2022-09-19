Позиция Пугачевой вызвала бурную реакцию в Сети

Заявление Аллы Пугачевой о желании стать иноагентом вслед за мужем наделало шума в Сети. Представители творческой элиты поделились на два лагеря — одни поддержали позицию Примадонны, другие осудили ее высказывание.

История началась с того, что 16 сентября Максим Галкин оказался в реестре физлиц-иноагентов. Ведомство считает, что шоумен получал финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности».

Фото: © соцсети

За 16 часов с момента публикации заявление Пугачевой собрало больше полумиллиона лайков. Под постом в соцсети подписчики развернули дискуссию, осуждая и поддерживая певицу.

Негативная реакция

Громче всех высказался рэпер и бизнесмен Тимати. В комментариях он написал «поэму» осуждения и презрения.

«Думаю, что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее полит решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм», — иронично отметил он.

Тимати считает, что Пугачева, «излюбленная властью», в данной ситуации оступилась. Также рэпер уверен, что позиция Галкина уехать за границу — неверная, поскольку популярность ему как раз дал федеральный канал.

Мнение Тимати разделил бывший телеведущий, гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Он назвал заявление Примадонны «неумным и несмешным абзацем текста».

«Ну, написала и написала, ладно. Но вот одну ее фразу не хочу пропустить: "прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели"», — написал Корчевников в телеграм-канале.

Актриса Мария Шукшина считает, что Пугачева приняла жертвенную позу, осознавая свою безнаказанность. По мнению Шукшиной, Примадонна уверена, что не пострадает ни при каких обстоятельствах.

Поддержка Пугачевой

Многие поклонники солидарны с позицией Аллы Пугачевой. Пользователи Сети в знак поддержи публикуют в социальных сетях песни Примадонны и ее заявление под хештэгами «Алла Пугачева», «Я/Мы Алла Пугачева».

Среди представителей творческой элиты тоже нашлись союзники. Например, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая в комментариях к посту отправила Пугачевой смайлы в виде сердца, а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев написал: «Алла Пугачева — пришла и говорю!!!»

«Алла Борисовна! Я вас всегда любила! И благодарна, что в моей жизни были ваши песни, с которыми я влюблялась и расставалась, горевала и веселилась… Спасибо, что вы честный и порядочный человек, а не просто "гениальная певица"», — поддержала Пугачеву ведущая Ксения Собчак.