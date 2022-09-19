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Клинтон рассказал о разговоре с Ельциным о членстве России в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ralph AlswangWhite House Photograph Office

Бывший президент США Билл Клинтон вспомнил о беседе с первым президентом России Борисом Ельциным о расширении НАТО и снова сказал, что предлагал стране вступить в альянс.

«Я предлагал России не только специальное партнерство, но и перспективы членства в НАТО в дальнейшем»,— сказал Клинтон в интервью CNN.

Он объяснил, что тогда считал, что «крупнейшими проблемами в области безопасности станут неправительственные организации, авторитарные государства, возможность попадания химического, биологического или ядерного оружия в руки террористических групп».

Клинтон вспомнил, что на одной из встреч поинтересовался у Ельцина, действительно ли он думает, что США могут нанести удар по РФ с территории военной базы в Польше. «Он ответил: "Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и… Наполеона"»,— рассказал он.

Бывший президент США тогда ответил Ельцину, что при Иван Грозном, Петре I и Екатерине II российское государство «контролировало своих соседей», а «люди больше не хотят, чтобы их контролировали».

Клинтон в апреле рассказывал, что предлагал президентам России Борису Ельцину и Владимиру Путину вступить в НАТО. Путин незадолго до начала военной операции на Украине заявил, что США в 2000 году отреагировали «сдержанно» на идею о возможном вступлении России в НАТО.

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Политика #Мир
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