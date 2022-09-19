Пугачева попросила признать ее иноагентом

Алла Пугачева пожелала попасть в список иноагентов после того, как ее супруга Максима Галкина внесли в реестр физлиц-иноагентов. Об этом певица написала в соцсети.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан»,— написала Примадонна.

Галкина Минюст объявил иноагентом 16 сентября. В качестве источника, осуществляющего иностранное финансирование артиста, указана Украина.

Шоумен в соцсетях прокомментировал ситуацию. Он не считает себя иноагентом, но себя не считает, но готов «торжественно шлепать этот знак у себя на лбу», поскольку находится в списке «очень достойных людей». Данные о финансировании с Украины он опроверг.