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Часть акций «Норникеля» вернут народу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Frolzart / CC BY-SA 4.0

Глава «Норникеля» Владимир Потанин собрался передать акции компании во владении обычных людей с 10 до 25% в течение десяти лет, большую часть реализуют среди работников предприятия.

«Частично это будет за счет того, что мы будем наделять наших сотрудников акциями «Норильского никеля» в цифровой форме. Частично мы будем поддерживать тренд на рынке, чтобы их люди покупали, чтобы они были более доступными», — отметил находящийся под персональными санкциями Великобритании Потанин в интервью РБК.

В 1990-х годах при приватизации «Норильского никеля» порядка 25% акций принадлежали работникам. «К сожалению, не смогли работники в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений, многие продали эти акции. Мне хотелось бы восстановить эту историческую справедливость и привести к тому, чтобы опять 25% акций вернулись к людям, в том числе к работникам», — сказал он.

Акция «Норильского никеля» на Московской бирже 16 сентября стоила 16,2 тысячи рублей. Их планируют разбить на более мелкие кусочки, это даст возможность инвестировать и людям, у которых нет таких больших накоплений. Программа передачи акций сотрудникам «Норникеля» разработают до конца 2022 года.

«Поможет несколько снизить напряжение между бедными и богатыми, между наемными работниками и собственниками. То есть снять тот общественно-социальный накал, который вокруг бизнеса существует, который не позволяет профессии бизнесмена стать полностью уважаемой и почитаемой в обществе, как, например, пожарного или врача», — сказал бизнесмен.

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Экономика #Деньги #Красноярск
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