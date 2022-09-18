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Пелоси обвинила Азербайджан в «незаконных атаках» на Армению

Источник:
РБК
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Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что осуждает «незаконные и смертоносные атаки Азербайджана» на территорию Армении.

Пелоси прибыла в Армению в субботу и пообещала, что Вашингтон окажет необходимую помощь Еревану. «Мы решительно осуждаем эти атаки», — приводит РБК заявление Пелоси.

По ее словам, США выслушали власти Армении по поводу оборонных потребностей страны и готовы оказать поддержку «в глобальной борьбе между демократией и автократией».

Обострение конфликта между двумя странами произошло в ночь на 13 сентября. Тогда Армения обвинила Азербайджан в обстрелах приграничных населенных пунктов на юго-востоке страны. Баку в ответ заявил, что армянские военные заминировали пути снабжения азербайджанских сил и тоже ведут обстрелы.

Ереван обратился за помощью к России и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В последней заявили, что направят в Армению миссию, но не рассматривают возможность отправки в регион военнослужащих.

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