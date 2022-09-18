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Президент АвтоВАЗа объяснил, почему Lada перестали ржаветь

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба Авто Ваз

Покраска автомобилей Lada происходит с использованием современных технологий, что обеспечивает защиту от коррозии, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Сейчас современная технология окраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счет определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла», — сказал Соколов в интервью РИА Новости.

Президент АвтоВАЗа уточнил, что гарантия от сквозной коррозии металла, которую дает автопроизводитель — шесть лет.

АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность.

Новое руководство «АвтоВАЗа» в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

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Топ комментариев

slavaynin

Херосиму и Нагасаки пусть вспомнит

Удавиков

грозилка-то отросла, старый маразматик

karuto

При чем здесь подвиг? Это из цикла, ну что, птичка, помогли тебе твои ляхи? С их ляхским оружием.

physx

США применяли ядерное оружие и почему то не стали изгоями🤪