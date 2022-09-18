Следы вулканической деятельности найдены в пробах лунного грунта

Команда китайских ученых в образцах лунного грунта, доставленного на Землю аппаратом «Чанъэ-5», обнаружила признаки выбросов вулканической лавы, говорится в сообщении Национального центра космической науки (NSSC) при Академии наук Китая.

Ученые нашли геологические подтверждения наличия нескольких слоев вулканической лавы, некогда затапливавшей район посадки аппарата, приводит ТАСС сообщение NSSC. В нем также указывается, что в образцах установлено наличие таких элементов, как уран, торий и калий.

Результаты показывают, что в районе посадки «Чанъэ-5» произошло по меньшей мере четыре магматических. Исследования позволили установить, что скорость извержения базальтов в данном районе значительно возросла около 2 миллиардов лет назад.

Китайская автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-5» 16 декабря 2020 года доставила на Землю образцы лунного грунта. Всего был доставлен 1 731 грамм грунта с поверхности естественного спутника Земли в районе океана Бурь.

Китай стал третьей страной после США и СССР, которой удалось осуществить такой проект.