НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Следы вулканической деятельности найдены в пробах лунного грунта

Источник:
ТАСС
193 0

Команда китайских ученых в образцах лунного грунта, доставленного на Землю аппаратом «Чанъэ-5», обнаружила признаки выбросов вулканической лавы, говорится в сообщении Национального центра космической науки (NSSC) при Академии наук Китая.

Ученые нашли геологические подтверждения наличия нескольких слоев вулканической лавы, некогда затапливавшей район посадки аппарата, приводит ТАСС сообщение NSSC. В нем также указывается, что в образцах установлено наличие таких элементов, как уран, торий и калий.

Результаты показывают, что в районе посадки «Чанъэ-5» произошло по меньшей мере четыре магматических. Исследования позволили установить, что скорость извержения базальтов в данном районе значительно возросла около 2 миллиардов лет назад.

Китайская автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-5» 16 декабря 2020 года доставила на Землю образцы лунного грунта. Всего был доставлен 1 731 грамм грунта с поверхности естественного спутника Земли в районе океана Бурь.

Китай стал третьей страной после США и СССР, которой удалось осуществить такой проект.

Еще по теме
Ровер Perseverance обнаружил на Марсе органику
Ученый оценил влияние ретроградного Меркурия
США разработают правила поведения в космосе
Спутник связи США разрушился на орбите
смотреть все
Наука #Космос #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп предупредил немцев о риске «потерять страну»
Экс-глава МИД Румынии предложил разделить Украину
Эксперт оценил вероятность укрепления доллара до 100 рублей
H&M нашла способ остаться в России
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

physx

США применяли ядерное оружие и почему то не стали изгоями🤪

slavaynin

Херосиму и Нагасаки пусть вспомнит

karuto

При чем здесь подвиг? Это из цикла, ну что, птичка, помогли тебе твои ляхи? С их ляхским оружием.

Удавиков

грозилка-то отросла, старый маразматик