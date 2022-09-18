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Более трети россиян не поддержали запрет пропаганды чайлдфри

Источник:
ТАСС
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Каждый третий россиянин не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, при этом одобряют его 41% жителей страны, свидетельствует опрос сервиса SuperJob.

В начале сентября в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается запретить распространение среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей идеологию бездетности (чайлдфри)

С точки зрения сторонников запрета, настойчивый пиар отказа от рождения детей может привести к серьезным последствиям для страны, как экономическим, так и гуманитарным, приводит ТАСС результаты исследования.

«Напротив, каждый третий (34%) не согласен с запретом: респонденты апеллируют к тому, что рождение (или нерождение) детей — это свободный выбор каждого человека, и государству не следует вмешиваться в частную жизнь граждан», — сообщает SuperJob.

По данным сервиса, к запрету продвижения идей чайлдфри россияне, имеющие детей, призывают в полтора раза чаще бездетных (54% против 37%). Сторонников законопроекта больше среди мужчин, чем среди женщин (43% против 38%).

Реже всего в пользу новых идеологических ограничений высказываются респонденты до 34 лет: среди них инициативу поддерживает лишь каждый четвертый (25%).

В опросе по поводу отношения к этой инициативе, который проводился 15-16 сентября 2022 года, приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов страны.

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