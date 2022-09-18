НАВЕРХ

Альварес победил Головкина решением судей

Источник:
«Р-Спорт»
561 3

Казахстанский боксер Геннадий Головкин уступил мексиканцу Саулю Альваресу и не смог завоевать пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе.

Третий по счету бой Головкина и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. До этого боксеры бились в 2017 и 2018 годах (ничья и победа Альвареса решением судей).

«Мне потребуется операция на левой руке. Но у меня все хорошо. Я — воин», — приводит «Р-Спорт» слова мексиканца, сказанные им сразу после боя.

Альваресу 32 года. Он успешно защитил пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе; в активе мексиканца 58 побед (39 нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих.

40-летний Головкин владеет титулом WBA Super в среднем весе. На его счету 42 победы (37 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Еще по теме
Модель показала обнаженную грудь после победы в кулачном бою
Украинец Усик победил Джошуа в бое‑реванше
Дацик победил Монсона на турнире ММА
Федор Емельяненко проведет финальный бой
смотреть все
Спорт #Единоборства
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Раскрыта связь между занятием спортом и интересом к сексу
18.09.2022 18:03
info.sibnet.ru
Спортсмены предложили снизить для них пенсионный возраст
16.09.2022 15:36
info.sibnet.ru
Дочь главы ОКР бросила уехавшего в США саблиста
06.09.2022 10:48
info.sibnet.ru
Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка получила гражданство Польши
30.08.2022 16:06
Девушка дня
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
Обсуждение (3)
Картина дня
Трамп предупредил немцев о риске «потерять страну»
Экс-глава МИД Румынии предложил разделить Украину
Эксперт оценил вероятность укрепления доллара до 100 рублей
H&M нашла способ остаться в России
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

physx

США применяли ядерное оружие и почему то не стали изгоями🤪

slavaynin

Херосиму и Нагасаки пусть вспомнит

karuto

При чем здесь подвиг? Это из цикла, ну что, птичка, помогли тебе твои ляхи? С их ляхским оружием.

Удавиков

грозилка-то отросла, старый маразматик