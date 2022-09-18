Альварес победил Головкина решением судей

Казахстанский боксер Геннадий Головкин уступил мексиканцу Саулю Альваресу и не смог завоевать пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе.

Третий по счету бой Головкина и Альвареса прошел в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. До этого боксеры бились в 2017 и 2018 годах (ничья и победа Альвареса решением судей).

«Мне потребуется операция на левой руке. Но у меня все хорошо. Я — воин», — приводит «Р-Спорт» слова мексиканца, сказанные им сразу после боя.

Альваресу 32 года. Он успешно защитил пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO во втором среднем весе; в активе мексиканца 58 побед (39 нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих.

40-летний Головкин владеет титулом WBA Super в среднем весе. На его счету 42 победы (37 нокаутом), два поражения и одна ничья.