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Трамп предупредил немцев о риске «потерять страну»

Источник:
РБК
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Фото: © Official White House Photo

Власти Германии смеялись над предупреждениями об энергозависимости от России, но время показало истинность этого утверждения, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Бывший президент рассказал об отправленном бывшему немецкому канцлеру Ангеле Меркель белом флаге в качестве символа «капитуляции» ФРГ перед Россией из-за зависимости от поставок энергоносителей.

«Я отправил ей флаг. "Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?" Я сказал, что <...> если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», — цитирует РБК Трампа.

Экс-президент добавил, что в Германии тогда со смехом относились к его предупреждениям относительно энергозависимости от России, однако «больше они не смеются».

Власти Германии сейчас вынуждены возвращаться к «старомодным» мерам, в частности — к использованию угля для производства электроэнергии, продолжил он.

«Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», — подчеркнул Трамп.

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Политика #Мир
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