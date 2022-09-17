Telegram запустил новые способы авторизации

Мессенджер Telegram получил новую версию с большим количеством изменений и улучшений. В частности, реализованы нововведения при входе в аккаунт, сообщается в блоге разработчиков.

После обновления пользователи смогут получать коды авторизации не только посредством SMS, но и на электронную почту. Также можно использовать функцию «Войти с помощью Apple» или «Войти с помощью Google».

Для аккаунтов на iOS-устройствах разработчики внедрили обновленный интерфейс и плавные анимации. Ранее такие возможности уже появились для версии Telegram на Android.

Кроме этого, пользователям теперь доступны новые реакции. Обновленное меню выбора реакций можно раскрывать, это упрощает взаимодействие с новыми эмодзи.

Также реализованы новые ссылки на профили. Для публичных адресов стал доступен формат ссылки username.t.me, которые позволяет сделать акцент на имени пользователя или канала.