Водитель грузовика устроил массовую аварию в Иркутской области

Грузовик протаранил восемь автомобилей на федеральной автодороге «Байкал» в Иркутской области, сообщает телеграм-канал регионального главка МВД.

Инцидент произошел на Култукском серпантине. В ДТП пострадали два грузовых автомобиля, пять легковушек, а также микроавтобус. Погибших и раненых в аварии нет.

«Водитель Daewoo Ultra , перевозивший строительные материалы из Тайшета в Слюдянку, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с несколькими транспортными средствами, движущимися в попутном направлении», — говорится в сообщении.

Полиция выясняет причины и обстоятельства, которые привели к столкновению машин на трассе. Отмечается, что движение на серпантине в настоящее время затруднено.