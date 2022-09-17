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Водитель грузовика устроил массовую аварию в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Грузовик протаранил восемь автомобилей на федеральной автодороге «Байкал» в Иркутской области, сообщает телеграм-канал регионального главка МВД.

Инцидент произошел на Култукском серпантине. В ДТП пострадали два грузовых автомобиля, пять легковушек, а также микроавтобус. Погибших и раненых в аварии нет.

«Водитель Daewoo Ultra , перевозивший строительные материалы из Тайшета в Слюдянку, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с несколькими транспортными средствами, движущимися в попутном направлении», — говорится в сообщении.

Полиция выясняет причины и обстоятельства, которые привели к столкновению машин на трассе. Отмечается, что движение на серпантине в настоящее время затруднено.

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ЧП #ДТП #Иркутск
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