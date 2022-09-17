Средства для мытья посуды оказались смертельно опасными

Средства для мытья посуды представляют серьезную угрозу для здоровья, так как содержат соли перфтороктансульфоновой кислоты, заявил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Специалист отметил, что эти соли могут накапливаться в организме и привести к бесплодию, нарушениям в работе иммунной системы и онкологическим заболеваниям, пишет «Газета.Ru».

Особенно опасно, что соли перфтороктансульфоновой кислоты повышают вероятность заболеть различными видами рака. В частности, в случае накопления солей сильно страдает печень.

«Было обнаружено, что люди, у которых в организме накапливается перфтороктансульфоновая кислота, почти в пять раз чаще заболевают раком печени, а период полураспада этого вещества в организме человека составляет около 3-7 лет», — отметил врач.

Вялов порекомендовал отказаться от использования таких средств. По его словам, заменить их можно обычной содой, которая хорошо обезжиривает, сразу разлагается и не накапливается в организме.