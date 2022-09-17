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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бой российского БТР-82А с американским М113 попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Бронетранспортер БТР-82А подразделений Южного военного округа вступил в схватку с американским бронетранспортером М113 во время спецоперации на Украине и вышел из нее победителем.

Соответствующее видео опубликовано в официальном телеграм-канале Минобороны РФ. В ролике российская бронемашина ведет огонь из 30-миллиметровой пушки.

После этого на видео показывается еще заведенный американский бронетранспортер, оставленный противником. Отмечается, что украинские военнослужащие покинули М113, спасаясь бегством.

M113 — гусеничный бронетранспортер, запущенный в серию в 1960 году, он использовался американской армией еще во время войны во Вьетнаме. С тех пор он неоднократно модернизировался. Выпуск машины прекратили в 2007 году.

БТР-82А приняли на вооружение российской армии в 2013 году. Машина вооружена 30-миллиметровой пушкой 2А72, а также пулеметом ПКТМ. По сравнению с БТР-80 огневая мощь и защищенность бронетранспортера значительно выросли.

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