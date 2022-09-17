Ровер Perseverance обнаружил на Марсе органику

Ровер Perseverance обнаружил на Марсе большое количество органических веществ, сообщает NASA. Материалы планируется доставить на Землю.

Органика была найдена в дельте большой реки внутри кратера Джезеро. Миллиарды лет назад здесь плескалось огромное озеро. В ходе изысканий ровер взял пробы с большим количеством органических молекул.

Ученые отмечают, что данная находка может подтверждать наличие жизни на Красной планете в глубокой древности. Помимо этого, ровер обнаружил сульфатные отложения в дельте бывшей реки.

Планируется, что пробы будут доставлены на Землю в 2033 году — для этого агентство отправит на Марс специальную миссию, которая заберет все собранные материалы Perseverance.