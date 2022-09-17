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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ровер Perseverance обнаружил на Марсе органику

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Ровер Perseverance обнаружил на Марсе большое количество органических веществ, сообщает NASA. Материалы планируется доставить на Землю.

Органика была найдена в дельте большой реки внутри кратера Джезеро. Миллиарды лет назад здесь плескалось огромное озеро. В ходе изысканий ровер взял пробы с большим количеством органических молекул.

Ученые отмечают, что данная находка может подтверждать наличие жизни на Красной планете в глубокой древности. Помимо этого, ровер обнаружил сульфатные отложения в дельте бывшей реки.

Планируется, что пробы будут доставлены на Землю в 2033 году — для этого агентство отправит на Марс специальную миссию, которая заберет все собранные материалы Perseverance.

Тема: Человек и космос
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Топ комментариев

Qprovessional

еще этот человек обещал пока он у власти не будет повышен пенсионный возраст

Killer1974

А ты специалист по майданам? Или по войнам?

AK47PROSecurity

Так же не будет тронута конституция.Так же не будет "вгрызаться в кресло"И так далее.

Удавиков

грозилка-то отросла, старый маразматик