Байден пригрозил России за применение ядерного оружия

Россия столкнется с последствиями и станет еще «большим изгоем», если применит тактическое ядерное оружие на Украине, заявил президент США Джо Байден.

«Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — сказал Байден в интервью CBS.

По словам Байдена, подобное решение Москвы «изменит лицо войны». Когда журналист уточнил, каковы будут конкретные последствия, если президент России Владимир Путин пересечет эту черту, американский президент промолчал.

Председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши ранее заявил, что в этом году мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года максимально приблизился к угрозе войны с применением ядерного оружия.