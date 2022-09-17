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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США обсудят поставки Киеву истребителей F-16 и ударных дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

США и Украина ведут переговоры о поставках киевскому режиму американских истребителей F-16, а также ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle и зенитно-ракетных комплексах Patriot.

Двусторонние контакты по поводу поставок таких вооружений продолжаются, несмотря на отсутствие соответствующих просьб в публичном поле, пишет издание Politico со ссылкой на свои источники.

Автор статьи отмечает, что в настоящее время ведутся «тихие» консультации, при этом американское руководство сомневается в необходимости отправки на Украину высокотехнологичного и дорогостоящего оружия.

Так, источник в Конгрессе США уточнил, что поставки F-16 начнутся уже после окончания конфликта, так как использование самолетов потребует переобучения украинских пилотов.

Кроме этого, США опасаются, что поставки дорогостоящих вооружений будут носить провокационный характер для Москвы, а Украина столкнется с затруднениями в обслуживании подобных систем.

Тема: Военная операция на Украине
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pepelmetal

Значит Россия делает всё правильно

Siberian sinner

Их не это бесит, их бесит то, что в России не начали майданить и тем самым не погрузили страну в гражданскую...

Qprovessional

еще этот человек обещал пока он у власти не будет повышен пенсионный возраст

Wolf Hound

З/п тоже процентов на 75 снизить надо тогда. Бедняжки.