США обсудят поставки Киеву истребителей F-16 и ударных дронов

США и Украина ведут переговоры о поставках киевскому режиму американских истребителей F-16, а также ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle и зенитно-ракетных комплексах Patriot.
Двусторонние контакты по поводу поставок таких вооружений продолжаются, несмотря на отсутствие соответствующих просьб в публичном поле, пишет издание Politico со ссылкой на свои источники.
Автор статьи отмечает, что в настоящее время ведутся «тихие» консультации, при этом американское руководство сомневается в необходимости отправки на Украину высокотехнологичного и дорогостоящего оружия.
Так, источник в Конгрессе США уточнил, что поставки F-16 начнутся уже после окончания конфликта, так как использование самолетов потребует переобучения украинских пилотов.
Кроме этого, США опасаются, что поставки дорогостоящих вооружений будут носить провокационный характер для Москвы, а Украина столкнется с затруднениями в обслуживании подобных систем.
pepelmetalЗначит Россия делает всё правильно
Siberian sinnerИх не это бесит, их бесит то, что в России не начали майданить и тем самым не погрузили страну в гражданскую...
Qprovessionalеще этот человек обещал пока он у власти не будет повышен пенсионный возраст
Wolf HoundЗ/п тоже процентов на 75 снизить надо тогда. Бедняжки.