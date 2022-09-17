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Турция частично оплатит российский газ рублями

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Турция начнет оплачивать рублями 25% российского газа, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Вопрос согласован», — сказал Путин.

Российский президент уточнил, что Москва готова существенно нарастить поставки энергоресурсов в Турцию. В настоящее время Россия поставляет турецким потребителям порядка 26 миллиардов газа в год.

Эрдоган ранее сообщил, что в ходе переговоров разговора с президентом Владимиром Путиным намерен обсудить цены на российский газ и рассчитывает получить скидку в случае увеличения закупок.

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Топ комментариев

pepelmetal

Значит Россия делает всё правильно

Siberian sinner

Их не это бесит, их бесит то, что в России не начали майданить и тем самым не погрузили страну в гражданскую...

Qprovessional

еще этот человек обещал пока он у власти не будет повышен пенсионный возраст

Wolf Hound

З/п тоже процентов на 75 снизить надо тогда. Бедняжки.