Турция частично оплатит российский газ рублями

Турция начнет оплачивать рублями 25% российского газа, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25% этих поставок в российских рублях. Вопрос согласован», — сказал Путин.

Российский президент уточнил, что Москва готова существенно нарастить поставки энергоресурсов в Турцию. В настоящее время Россия поставляет турецким потребителям порядка 26 миллиардов газа в год.

Эрдоган ранее сообщил, что в ходе переговоров разговора с президентом Владимиром Путиным намерен обсудить цены на российский газ и рассчитывает получить скидку в случае увеличения закупок.