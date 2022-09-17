Президент России Владимир Путин прокомментировал контрнаступление украинских войск. По его словам, нужно дождаться ее результатов.

«Киевские власти объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну посмотрим, как она будет, чем она закончится», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что Россия «до поры до времени» отвечает на удары со стороны Вооруженных сил Украины сдержанно. Кроме этого, он напомнил, что в боевых действиях на украинской территории задействована лишь контрактная часть российской армии.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ранее заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются наступать по всему фронту. Он признал, что в настоящий момент ситуация остается напряженной.