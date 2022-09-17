НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

Источник:
«Коммерсантъ»
630 7
Фото: Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0 pl

Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Рассмотрение российских дел в этом суде началось в 1998 году.

ЕСПЧ подтвердил, что орган обладает компетенцией на рассмотрение дел против России о любых событиях только до 16 сентября 2022 года. В дальнейшем суд перестанет рассматривать дела, касающийся россиян.

В настоящий момент 17 450 жалоб против России ожидают рассмотрения в ЕСПЧ. Ожидается, что европейский суд продолжит контролировать уже вынесенные постановления.

ЕСПЧ — международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Еще по теме
Путин прокомментировал контрнаступление украинских войск
Путин пожелал «как можно быстрее» завершить конфликт на Украине
США ввели санкции против Кадырова
Путин и президент Ирана посмеялись над США
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать
Криптовалюта Ethereum сменила протокол: майнингу конец?
Обсуждение (7)
Картина дня
Путин прокомментировал контрнаступление украинских войск
США обсудят поставки Киеву истребителей F-16 и ударных дронов
Турция частично оплатит российский газ рублями
Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

Значит Россия делает всё правильно

Siberian sinner

Их не это бесит, их бесит то, что в России не начали майданить и тем самым не погрузили страну в гражданскую...

Qprovessional

еще этот человек обещал пока он у власти не будет повышен пенсионный возраст

Wolf Hound

З/п тоже процентов на 75 снизить надо тогда. Бедняжки.