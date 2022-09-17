Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Рассмотрение российских дел в этом суде началось в 1998 году.

ЕСПЧ подтвердил, что орган обладает компетенцией на рассмотрение дел против России о любых событиях только до 16 сентября 2022 года. В дальнейшем суд перестанет рассматривать дела, касающийся россиян.

В настоящий момент 17 450 жалоб против России ожидают рассмотрения в ЕСПЧ. Ожидается, что европейский суд продолжит контролировать уже вынесенные постановления.

ЕСПЧ — международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.