Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Рассмотрение российских дел в этом суде началось в 1998 году.
ЕСПЧ подтвердил, что орган обладает компетенцией на рассмотрение дел против России о любых событиях только до 16 сентября 2022 года. В дальнейшем суд перестанет рассматривать дела, касающийся россиян.
В настоящий момент 17 450 жалоб против России ожидают рассмотрения в ЕСПЧ. Ожидается, что европейский суд продолжит контролировать уже вынесенные постановления.
ЕСПЧ — международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
pepelmetalЗначит Россия делает всё правильно
Siberian sinnerИх не это бесит, их бесит то, что в России не начали майданить и тем самым не погрузили страну в гражданскую...
Qprovessionalеще этот человек обещал пока он у власти не будет повышен пенсионный возраст
Wolf HoundЗ/п тоже процентов на 75 снизить надо тогда. Бедняжки.