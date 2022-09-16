Путин пожелал «как можно быстрее» завершить конфликт на Украине

Россия будет добиваться скорейшего прекращения конфликта на Украине, заявил президент Владимир Путин. Российский лидер при этом уточнил, что официальный Киев пока отказывается от переговоров.

«Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины, заявляет об отказе от переговорного процесса, заявила, что хочет добиться своих целей военным путем», — сказал Путин.

Заявление прозвучало в ходе официальных переговоров Путина с премьер-министром Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее подтвердил, что Москва готова к переговорам с Украиной. Однако чем сильнее затягивается этот процесс, тем сложнее Киеву будет договариваться с Россией, подчеркнул он.