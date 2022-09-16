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Смартфоны Xiaomi подорожают из-за аккумуляторов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Maurizio Pesce / Attribution License

Крупнейший производитель компактных аккумуляторов в Китае объявил о грядущем повышении цен. Это вызовет рост стоимости популярных смартфонов.

В частности, аккумуляторы производства Ganfeng Lithium закупают такие китайские гиганты, как Xiaomi и Oppo. Смартфоны и другие гаджеты этих производителей вынуждено подорожают, пишет Bloomberg.

Ganfeng Lithium объясняет подорожание высоким спросом на ключевое сырье для аккумуляторов — литий. В августе цены на него установили рекорд из-за проблем с мировой логистикой.

Производители гаджетов с литиевыми аккумуляторами уже нервничают из-за необходимости пересмотреть цены на всю производимую линейку, отмечает издание. В перспективе это может негативно повлиять на спрос.

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